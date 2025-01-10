Три дубля за матч: «Салават Юлаев» разгромил «Нефтехимик» в КХЛ
23:27, 10 янв 2025
Хоккейный клуб из Уфы устроил настоящее шоу в Нижнекамске. «Салават Юлаев» разнёс местный «Нефтехимик» со счётом 7:4 в рамках регулярки КХЛ.
Главными героями матча стали сразу три игрока гостей — Скотт Уилсон, Александр Хмелевский и Джошуа Ливо. Каждый из них отметился двумя шайбами. Ещё один гол в копилку уфимцев добавил Денис Ян.
«Нефтехимик» огрызался как мог — отличились Точилкин, Барбер, Капустин и Хоружев. Но этого оказалось мало.
После игры уфимцы закрепились на второй строчке турнирной таблицы с 58 очками в 42 матчах. «Нефтехимик» болтается на девятом месте Востока, набрав 39 баллов в 43 играх.
Ранее в матче "Зеленого дерби" "Ак Барс" не только разгромил "Салават Юлаев" со счетом 5:1, но и отправил в лазарет двух игроков гостей — вратаря Самонова с травмой верхней части тела и форварда Алалыкина с повреждением нижней части. "Салават" после поражения сохранил второе место на Востоке с 56 очками, а "Ак Барс" идет третьим с 54 очками.