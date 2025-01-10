Скотт Уилсон открыл счёт голам за «Салават Юлаев» эффектным дублем

23:35, 10 янв 2025

Скотт Уилсон наконец-то распечатал свою голевую копилку в уфимском клубе. Канадский форвард, перебравшийся в Башкирию из магнитогорского «Металлурга», отгрузил две шайбы в ворота нижнекамцев.

Первый гол случился в середине матча — Уилсон подхватил передачу от Ливо и Хафизуллина, сократив отставание своей команды до минимума (1:2). А вскоре канадец оформил дубль, снова при участии Джошуа Ливо, к которому на этот раз присоединился Алексей Василевский. Этот гол сравнял счёт в матче — 2:2.

До этого момента Уилсон успел провести за «зелёную машину» всего три матча, в которых отметился двумя голевыми передачами. В первой половине сезона нападающий защищал цвета магнитогорского «Металлурга», где в 30 играх набрал 7 очков (4+3).

Напомним в зрелищном матче КХЛ уфимский «Салават Юлаев» разгромил «Нефтехимик» в гостях со счётом 7:4, где хет-триком из дублей отметились Уилсон, Хмелевский и Ливо. После победы уфимцы укрепились на втором месте турнирной таблицы (58 очков), а нижнекамцы остались девятыми на Востоке (39 очков).

Автор: Семен Подгорный

Фото: хк "салават юлаев"