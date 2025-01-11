«Просто не дали им нас добить» — Скотт Уилсон о камбэке «Салавата Юлаева»

00:59, 11 янв 2025

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Скотт Уилсон раскрыл секрет сегодняшней победы над «Нефтехимиком».

«Старт получился так себе, если честно. Но потом что-то щёлкнуло — забили первую шайбу, и понеслось», — делится Уилсон.

Ключевым моментом матча форвард считает игру в меньшинстве.

«Выстояли на морально-волевых. Если бы пропустили третью — всё, finita la commedia. А так поймали кураж и пошли вперёд».

Сам Скотт оформил дубль, но скромничает:

«Это всё партнёры. Они мне такие конфетки на клюшку положили — грех было не забить».

Напомним, впервые надев форму «Салавата Юлаева», экс-нападающий «Металлурга» Скотт Уилсон разразился дублем в матче с «Нефтехимиком», внеся весомый вклад в разгром нижнекамцев со счётом 7:4. В результате уфимцы закрепились на второй строчке Востока с 58 очками, а «Нефтехимик» остался за пределами зоны плей-офф на девятом месте с 39 баллами.

Автор: Семен Подгорный

Фото: хк "салават юлаев"