Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Спорт в Башкирии »
logtype

Самонов о победе над «Нефтехимиком»: Команда показала характер в сложный момент

Самонов о победе над «Нефтехимиком»: Команда показала характер в сложный момент

01:07, 11 янв 2025

Александр Самонов, страж ворот уфимского «Салавата Юлаева», не стал скрывать эмоций после матча с нижнекамским «Нефтехимиком», который завершился со счётом 7:4 в пользу башкирской команды.

«Старался тащить всё, что летело в створ — нужно было дать парням шанс на камбэк», — признался кипер после игры.

Самонов не стал лукавить — когда команда горела 0:2, было неспокойно. Но именно удаления стали тем триггером, который заставил команду сплотиться и показать характер.

«Сейчас не самый простой отрезок для нас, но мы доказали, что умеем быть единым целым. Именно командная игра принесла результат», — подчеркнул вратарь.

На вопрос о важности этой победы для командного духа голкипер ответил философски:

«Каждая виктория — это шаг вперёд. Очередной кирпичик в фундаменте будущих успехов».

Напомним, «Салават Юлаев» вырвал победу у «Нефтехимика»: Скотт Уилсон, оформивший дубль, признался, что команда переломила игру после неуверенного старта и успешного отбития меньшинства. Нападающий отметил решающий вклад партнёров по команде, создавших для него идеальные моменты для взятия ворот.

Скотт Уилсон открыл счёт голам за «Салават Юлаев» эффектным дублем

Читайте также:

Скотт Уилсон открыл счёт голам за «Салават Юлаев» эффектным дублем
Автор: Семен Подгорный
Фото: хк "салават юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев ХК Нефтехимик Самонов
Читайте также

«Тесная коробка» в Тольятти: вратарь «Салавата» раскрыл причину тяжелой игры
Спорт в Башкирии
«Тесная коробка» в Тольятти: вратарь «Салавата» раскрыл причину тяжелой игры
«Просто не дали им нас добить» — Скотт Уилсон о камбэке «Салавата Юлаева»
Спорт в Башкирии
«Просто не дали им нас добить» — Скотт Уилсон о камбэке «Салавата Юлаева»
Лидер «Салавата Юлаева» грубо послал оператора после матча в прямом эфире
Спорт в Башкирии
Лидер «Салавата Юлаева» грубо послал оператора после матча в прямом эфире
Самонов рассказал о методах работы главного тренера и особенностях игры в «Салавате Юлаеве»
Спорт в Башкирии
Самонов рассказал о методах работы главного тренера и особенностях игры в «Салавате Юлаеве»


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok