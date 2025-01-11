Самонов о победе над «Нефтехимиком»: Команда показала характер в сложный момент
01:07, 11 янв 2025
Александр Самонов, страж ворот уфимского «Салавата Юлаева», не стал скрывать эмоций после матча с нижнекамским «Нефтехимиком», который завершился со счётом 7:4 в пользу башкирской команды.
«Старался тащить всё, что летело в створ — нужно было дать парням шанс на камбэк», — признался кипер после игры.
Самонов не стал лукавить — когда команда горела 0:2, было неспокойно. Но именно удаления стали тем триггером, который заставил команду сплотиться и показать характер.
«Сейчас не самый простой отрезок для нас, но мы доказали, что умеем быть единым целым. Именно командная игра принесла результат», — подчеркнул вратарь.
На вопрос о важности этой победы для командного духа голкипер ответил философски:
«Каждая виктория — это шаг вперёд. Очередной кирпичик в фундаменте будущих успехов».
Напомним, «Салават Юлаев» вырвал победу у «Нефтехимика»: Скотт Уилсон, оформивший дубль, признался, что команда переломила игру после неуверенного старта и успешного отбития меньшинства. Нападающий отметил решающий вклад партнёров по команде, создавших для него идеальные моменты для взятия ворот.
Автор: Семен Подгорный
Фото: хк "салават юлаев"
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