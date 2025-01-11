«Все радовались за меня»: Хмелевский прервал голевую засуху в матче с «Нефтехимиком»

01:12, 11 янв 2025

«Салават Юлаев» наконец-то сломал проклятье нижнекамского льда — команда разгромила «Нефтехимик» со счетом 7:4. Главным героем встречи стал Александр Хмелевский, который оформил долгожданный дубль.

«Начало получилось не очень — мы провалились. Но потом собрались и показали, кто здесь хозяин», — делится форвард после матча.

По его словам, ключом к победе стала реализация моментов и успешная игра в большинстве.

Сам Хмелевский в последних играх никак не мог поразить ворота соперников.

«Играл нормально, но шайба упорно не шла. Когда наконец забил — видели бы вы лица партнеров! Все так радовались, аж гордость берет», — улыбается нападающий.

После неудачной игры с «Ак Барсом» команда была заряжена только на победу.

«Мы понимали — такой хоккей не наш уровень. Сегодня вышли доказать, на что способны», — подчеркнул Хмелевский.

Ранее голкипер уфимской команды Александр Самонов после волевой победы над "Нефтехимиком" (7:4) рассказал, как команда смогла перевернуть игру, уступая 0:2. По словам вратаря, несмотря на непростой период, команда продемонстрировала единство духа и характер, а каждая победа становится важным этапом в развитии коллектива.

Автор: Семен Подгорный

Фото: хк "салават юлаев"