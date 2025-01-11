«Все радовались за меня»: Хмелевский прервал голевую засуху в матче с «Нефтехимиком»
01:12, 11 янв 2025
«Салават Юлаев» наконец-то сломал проклятье нижнекамского льда — команда разгромила «Нефтехимик» со счетом 7:4. Главным героем встречи стал Александр Хмелевский, который оформил долгожданный дубль.
По его словам, ключом к победе стала реализация моментов и успешная игра в большинстве.
Сам Хмелевский в последних играх никак не мог поразить ворота соперников.
После неудачной игры с «Ак Барсом» команда была заряжена только на победу.
Ранее голкипер уфимской команды Александр Самонов после волевой победы над "Нефтехимиком" (7:4) рассказал, как команда смогла перевернуть игру, уступая 0:2. По словам вратаря, несмотря на непростой период, команда продемонстрировала единство духа и характер, а каждая победа становится важным этапом в развитии коллектива.