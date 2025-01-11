«Проснулись поздно»: Леонтьев разобрал разгром «Нефтехимика» от «Салавата Юлаева»
01:18, 11 янв 2025
Наставник «Нефтехимика» Олег Леонтьев разложил по полочкам крупное поражение своей команды в матче с «Салаватом Юлаевым» (4:7). Стартовый натиск нижнекамцев быстро сошёл на нет, а уфимцы, поймав кураж, устроили настоящий разгром.
«Старт получился что надо — повели в счёте. Но потом как отрезало — растеряли концентрацию и начали привозить. Уфимцы словили момент и понеслись вперёд. Их легионеры выдали просто космический матч, наколотив решающих шайб. К концовке мы, конечно, очнулись, но время было упущено. Вот если бы весь матч играли, как в третьем периоде...», — посетовал Леонтьев.
На вопрос о перспективах попадания в плей-офф наставник ответил философски:
«Как карты лягут. Мы понимаем цену каждого матча и готовимся соответственно».
Напомним, в игре с «Нефтехимиком» дублем отметился Александр Хмелевский, прервавший свою безголевую серию. После провального старта уфимцы взяли игру под контроль и реабилитировались за поражение от «Ак Барса», доказав, что командный дух и реализация моментов решают всё.
Автор: Семен Подгорный
Фото: хк "салават юлаев"
Читайте также
Спорт в Башкирии
«Просто не дали им нас добить» — Скотт Уилсон о камбэке «Салавата Юлаева»
Спорт в Башкирии
Тренер «Сибири» объяснил победу над «Салаватом Юлаевым» в матче КХЛ
Спорт в Башкирии
Уфимские хоккеисты одержали четвёртую победу подряд в матче с «Трактором»
Спорт в Башкирии
Козлов раскрыл причины поражения «Салавата» в матче с «Металлургом»