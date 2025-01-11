«Проснулись поздно»: Леонтьев разобрал разгром «Нефтехимика» от «Салавата Юлаева»

01:18, 11 янв 2025

Наставник «Нефтехимика» Олег Леонтьев разложил по полочкам крупное поражение своей команды в матче с «Салаватом Юлаевым» (4:7). Стартовый натиск нижнекамцев быстро сошёл на нет, а уфимцы, поймав кураж, устроили настоящий разгром.

«Старт получился что надо — повели в счёте. Но потом как отрезало — растеряли концентрацию и начали привозить. Уфимцы словили момент и понеслись вперёд. Их легионеры выдали просто космический матч, наколотив решающих шайб. К концовке мы, конечно, очнулись, но время было упущено. Вот если бы весь матч играли, как в третьем периоде...», — посетовал Леонтьев.

На вопрос о перспективах попадания в плей-офф наставник ответил философски:

«Как карты лягут. Мы понимаем цену каждого матча и готовимся соответственно».

Напомним, в игре с «Нефтехимиком» дублем отметился Александр Хмелевский, прервавший свою безголевую серию. После провального старта уфимцы взяли игру под контроль и реабилитировались за поражение от «Ак Барса», доказав, что командный дух и реализация моментов решают всё.





Автор: Семен Подгорный

Фото: хк "салават юлаев"