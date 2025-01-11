Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Спорт в Башкирии »
logtype

«Проснулись поздно»: Леонтьев разобрал разгром «Нефтехимика» от «Салавата Юлаева»

«Проснулись поздно»: Леонтьев разобрал разгром «Нефтехимика» от «Салавата Юлаева»

01:18, 11 янв 2025

Наставник «Нефтехимика» Олег Леонтьев разложил по полочкам крупное поражение своей команды в матче с «Салаватом Юлаевым» (4:7). Стартовый натиск нижнекамцев быстро сошёл на нет, а уфимцы, поймав кураж, устроили настоящий разгром.

«Старт получился что надо — повели в счёте. Но потом как отрезало — растеряли концентрацию и начали привозить. Уфимцы словили момент и понеслись вперёд. Их легионеры выдали просто космический матч, наколотив решающих шайб. К концовке мы, конечно, очнулись, но время было упущено. Вот если бы весь матч играли, как в третьем периоде...», — посетовал Леонтьев.

На вопрос о перспективах попадания в плей-офф наставник ответил философски:

«Как карты лягут. Мы понимаем цену каждого матча и готовимся соответственно».

Напомним, в игре с «Нефтехимиком» дублем отметился Александр Хмелевский, прервавший свою безголевую серию. После провального старта уфимцы взяли игру под контроль и реабилитировались за поражение от «Ак Барса», доказав, что командный дух и реализация моментов решают всё.


Самонов о победе над «Нефтехимиком»: Команда показала характер в сложный момент

Читайте также:

Самонов о победе над «Нефтехимиком»: Команда показала характер в сложный момент
Автор: Семен Подгорный
Фото: хк "салават юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев ХК Нефтехимик
Читайте также

«Просто не дали им нас добить» — Скотт Уилсон о камбэке «Салавата Юлаева»
Спорт в Башкирии
«Просто не дали им нас добить» — Скотт Уилсон о камбэке «Салавата Юлаева»
Тренер «Сибири» объяснил победу над «Салаватом Юлаевым» в матче КХЛ
Спорт в Башкирии
Тренер «Сибири» объяснил победу над «Салаватом Юлаевым» в матче КХЛ
Уфимские хоккеисты одержали четвёртую победу подряд в матче с «Трактором»
Спорт в Башкирии
Уфимские хоккеисты одержали четвёртую победу подряд в матче с «Трактором»
Козлов раскрыл причины поражения «Салавата» в матче с «Металлургом»
Спорт в Башкирии
Козлов раскрыл причины поражения «Салавата» в матче с «Металлургом»


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok