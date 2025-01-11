Тренер «Салавата Юлаева» прокомментировал результативную победу над «Нефтехимиком»

01:24, 11 янв 2025

«Хотели забить — забили, но с обороной беда» — главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов поделился мыслями после яркой победы над «Нефтехимиком» со счётом 7:4.

Уфимцы снова порадовали болельщиков результативной игрой, хотя начало встречи складывалось непросто. Хозяева площадки традиционно включили прессинг и заставили гостей ошибаться. Но «СЮ» быстро пришёл в себя, перехватил инициативу и начал забивать.

«Нижнекамск всегда был сложной площадкой для нас. Местная команда славится агрессивным стилем и высоким прессингом. Сегодня мы увидели настоящие качели — семь заброшенных шайб порадовали зрителей, но игра была куда более напряжённой, чем может показаться», — отметил Козлов.

Особо наставник выделил игру вратаря Александра Самонова, который, несмотря на четыре пропущенные шайбы, стал одним из героев матча. При этом тренера беспокоит большое количество удалений — из-за них команда часто теряет ритм, а лидеры надолго выпадают из игры.

Приятным событием стало возвращение в строй Александра Хмелевского, который наконец-то прервал затянувшуюся безголевую серию.

«Он сильно переживал из-за этого, но продолжал усердно работать. Сегодня старания принесли результат», — подчеркнул Козлов.

Ранее главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев признал потерю концентрации своей команды и уклончиво высказался о шансах на плей-офф, отметив, что команда осознает важность каждой игры.

Автор: Семен Подгорный

Фото: хк "салават юлаев"