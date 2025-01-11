Тренер «Салавата Юлаева» прокомментировал результативную победу над «Нефтехимиком»
01:24, 11 янв 2025
«Хотели забить — забили, но с обороной беда» — главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов поделился мыслями после яркой победы над «Нефтехимиком» со счётом 7:4.
Уфимцы снова порадовали болельщиков результативной игрой, хотя начало встречи складывалось непросто. Хозяева площадки традиционно включили прессинг и заставили гостей ошибаться. Но «СЮ» быстро пришёл в себя, перехватил инициативу и начал забивать.
Особо наставник выделил игру вратаря Александра Самонова, который, несмотря на четыре пропущенные шайбы, стал одним из героев матча. При этом тренера беспокоит большое количество удалений — из-за них команда часто теряет ритм, а лидеры надолго выпадают из игры.
Приятным событием стало возвращение в строй Александра Хмелевского, который наконец-то прервал затянувшуюся безголевую серию.
Ранее главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев признал потерю концентрации своей команды и уклончиво высказался о шансах на плей-офф, отметив, что команда осознает важность каждой игры.