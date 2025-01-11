Не дали сопернику шансов: Уилсон раскрыл секрет камбэка «Салавата Юлаева» в игре с «Нефтехимиком»

22:03, 11 янв 2025

Форвард «Салавата Юлаева» Скотт Уилсон, оформивший дубль, назвал успешную игру в меньшинстве ключом к победе над «Нефтехимиком».

Уфимский «Салават Юлаев» одержал яркую победу над «Нефтехимиком» со счётом 7:4. Нападающий башкирской команды Скотт Уилсон, отметившийся двумя голами, раскрыл секреты успеха в этом матче.

Начало встречи для уфимцев выдалось непростым. Команда не смогла сразу войти в игру, но ситуация изменилась после первой заброшенной шайбы. Именно этот момент, по словам Уилсона, вернул команде необходимую уверенность.

Ключевым фактором победы стала успешная игра в меньшинстве. Уилсон подчеркнул особую важность этих эпизодов — не позволить сопернику оторваться в счёте на три шайбы было критически важно для команды.

Говоря о личном успехе — двух заброшенных шайбах — нападающий отметил весомый вклад партнёров по команде. По его словам, товарищи по льду создавали максимально комфортные условия для взятия ворот.

Уилсон настроен решительно — необходимо сохранить концентрацию и развить достигнутый успех в следующих матчах.

Ранее тренер «СЮ» Козлов рассказал, что недоволен обороной своей команды и признал проблемы с удалениями. В игре отличился голкипер Самонов, несмотря на четыре пропущенные шайбы, а нападающий Хмелевский прервал свою голевую засуху.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК "Салават Юлаев"