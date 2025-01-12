«Салават Юлаев» сразится с «Авангардом» в решающем выезде

13:43, 12 янв 2025

«Салават Юлаев» проведёт решающий матч гостевой серии против «Авангарда» в борьбе за лидерство в Восточной конференции КХЛ. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщила пресс-служба хоккейного клуба.

Сегодняшний день станет решающим для уфимского «Салавата Юлаева». Команда завершает восьмую гостевую серию регулярного чемпионата КХЛ матчем против омского «Авангарда».

Болельщики смогут поддержать любимую команду, включив в 16:00 по уфимскому времени телеканалы БСТ, KHL или KHL Prime.

Статистика говорит о серьезности противостояния. За всю историю встреч команды провели 163 матча, где каждый клуб одержал по 73 победы. Еще 17 игр завершились ничейным результатом.

«СЮ» подходит к игре, занимая вторую строчку на Востоке с 58 очками. В общей таблице уфимцы располагаются на третьем месте, несмотря на два поражения в январских встречах.

Омский клуб под руководством опытного Ги Буше накопил 45 баллов, что позволяет находиться в шестерке сильнейших в конференции.

Последняя встреча команд состоялась 17 сентября в Уфе, где хозяева льда оказались сильнее со счетом 4:2.

Ранее «Салават» разгромил «Нефтехимик» в результативном матче — 7:4, где героем встречи стал Скотт Уилсон, забросивший две шайбы. По словам канадского форварда, команда смогла переломить ход встречи благодаря первому голу и грамотным действиям в обороне, когда соперник имел численное преимущество.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК "Салават Юлаев"