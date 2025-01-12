«Салават Юлаев» растерял преимущество в две шайбы в матче с «Авангардом»

18:02, 12 янв 2025

«Салават Юлаев» упустил победу в матче с «Авангардом», растеряв преимущество в две шайбы. Об этом, в воскресенье, 12 января, сообщила пресс служба хоккейного клуба.

Уфимский «Салават Юлаев» не сумел удержать комфортное преимущество в матче регулярного чемпионата КХЛ против омского «Авангарда». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Гости ошеломили омских болельщиков уже в дебюте матча. Шелдон Ремпал перехватил передачу и реализовал выход один на один с вратарем. Спустя несколько минут Артём Набиев удвоил преимущество уфимцев, оказавшись самым быстрым на пятачке. К шестой минуте на табло горели уже 2:0 в пользу гостей.

Во втором периоде хозяева льда перехватили инициативу. На 25-й минуте омичи реализовали численное преимущество в формате «четыре на три», размочив счет. Уфимцы успешно отбились в еще одном меньшинстве, но сохранить преимущество до конца не смогли.

Судьба матча решилась в заключительном периоде. На 47-й минуте «Авангард» сравнял счет, а за минуту до финальной сирены хозяева вырвали победу, забросив решающую шайбу в ворота Александра Самонова.

Ранее в Нижнекамске «Салават Юлаев» одержал победу над «Нефтехимиком» в матче КХЛ со счётом 7:4, где хет-трик дублей от Уилсона, Хмелевского и Ливо принёс гостям уверенную победу. После этого успеха уфимский клуб укрепился на втором месте в турнирной таблице (58 очков), тогда как хозяева остались на девятой позиции Восточной конференции (39 очков).

Автор: Семен Подгорный

Фото: хк "салават юлаев"