Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Спорт в Башкирии »
logtype

«Салават Юлаев» растерял преимущество в две шайбы в матче с «Авангардом»

«Салават Юлаев» растерял преимущество в две шайбы в матче с «Авангардом»

18:02, 12 янв 2025

«Салават Юлаев» упустил победу в матче с «Авангардом», растеряв преимущество в две шайбы. Об этом, в воскресенье, 12 января, сообщила пресс служба хоккейного клуба.

Уфимский «Салават Юлаев» не сумел удержать комфортное преимущество в матче регулярного чемпионата КХЛ против омского «Авангарда». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Гости ошеломили омских болельщиков уже в дебюте матча. Шелдон Ремпал перехватил передачу и реализовал выход один на один с вратарем. Спустя несколько минут Артём Набиев удвоил преимущество уфимцев, оказавшись самым быстрым на пятачке. К шестой минуте на табло горели уже 2:0 в пользу гостей.

Во втором периоде хозяева льда перехватили инициативу. На 25-й минуте омичи реализовали численное преимущество в формате «четыре на три», размочив счет. Уфимцы успешно отбились в еще одном меньшинстве, но сохранить преимущество до конца не смогли.

Судьба матча решилась в заключительном периоде. На 47-й минуте «Авангард» сравнял счет, а за минуту до финальной сирены хозяева вырвали победу, забросив решающую шайбу в ворота Александра Самонова.

Ранее в Нижнекамске «Салават Юлаев» одержал победу над «Нефтехимиком» в матче КХЛ со счётом 7:4, где хет-трик дублей от Уилсона, Хмелевского и Ливо принёс гостям уверенную победу. После этого успеха уфимский клуб укрепился на втором месте в турнирной таблице (58 очков), тогда как хозяева остались на девятой позиции Восточной конференции (39 очков).

Не дали сопернику шансов: Уилсон раскрыл секрет камбэка «Салавата Юлаева» в игре с «Нефтехимиком»

Читайте также:

Не дали сопернику шансов: Уилсон раскрыл секрет камбэка «Салавата Юлаева» в игре с «Нефтехимиком»
Автор: Семен Подгорный
Фото: хк "салават юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев ХК Авангард
Читайте также

«Салават Юлаев» сразится с «Авангардом» в решающем выезде
Спорт в Башкирии
«Салават Юлаев» сразится с «Авангардом» в решающем выезде
«Салават Юлаев» уступил «Ак Барсу» в Казани
Спорт в Башкирии
«Салават Юлаев» уступил «Ак Барсу» в Казани
Хоккеиста "Салавата Юлаева" увезли на носилках прямо с игры
Спорт в Башкирии
Хоккеиста "Салавата Юлаева" увезли на носилках прямо с игры
«Авангард» потерпел сокрушительное поражение от «Салавата Юлаева» в Уфе
Спорт в Башкирии
«Авангард» потерпел сокрушительное поражение от «Салавата Юлаева» в Уфе


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok