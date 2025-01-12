Козлов о поражении «Салавата Юлаева от «Авангарда»: команда растеряла преимущество

20:11, 12 янв 2025

«Салават Юлаев» проиграл «Авангарду» со счётом 2:3 из-за ошибок во втором периоде матча. Об этом в воскресенье, 12 января, в послематчевом интервью рассказал главный тренер уфимцев Виктор Козлов.

Уфимский «Салават Юлаев» не сумел удержать победный счёт в матче с «Авангардом». Команда Виктора Козлова начала встречу уверенно, но затем допустила ряд ошибок, которые привели к поражению.

Наставник уфимцев отметил, что в первом периоде его подопечные действовали правильно и вели в счёте. Однако во втором игровом отрезке начались проблемы с выходом из зоны, последовали удаления, которыми воспользовался соперник.

Усталость от выездной серии здесь не при чём – команда просто начала допускать, как выразился Козлов, «детские ошибки». «Авангард» воспользовался этим, перехватив инициативу плотной игрой.

Отдельное внимание было уделено игре защитника Панина. На критику болельщиков в его адрес наставник ответил спокойно – комментарии он не читает, игрой хоккеиста доволен, а над ошибками они продолжат работать.

Тренерский штаб также положительно оценил действия молодого нападающего Артёма Набиева. По словам Козлова, главное – чтобы игрок прислушивался к установкам и продолжал совершенствоваться.

Отсутствие бросков в створ у Джоша Ливо Козлов объяснил плотной опекой со стороны соперника. Игроку просто не дали пространства для манёвра.

Автор: Семен Подгорный

Фото: хк "салават юлаев"