Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Спорт в Башкирии »
logtype

Козлов о поражении «Салавата Юлаева от «Авангарда»: команда растеряла преимущество

Козлов о поражении «Салавата Юлаева от «Авангарда»: команда растеряла преимущество

20:11, 12 янв 2025

«Салават Юлаев» проиграл «Авангарду» со счётом 2:3 из-за ошибок во втором периоде матча. Об этом в воскресенье, 12 января, в послематчевом интервью рассказал главный тренер уфимцев Виктор Козлов.

Уфимский «Салават Юлаев» не сумел удержать победный счёт в матче с «Авангардом». Команда Виктора Козлова начала встречу уверенно, но затем допустила ряд ошибок, которые привели к поражению.

Наставник уфимцев отметил, что в первом периоде его подопечные действовали правильно и вели в счёте. Однако во втором игровом отрезке начались проблемы с выходом из зоны, последовали удаления, которыми воспользовался соперник.

Усталость от выездной серии здесь не при чём – команда просто начала допускать, как выразился Козлов, «детские ошибки». «Авангард» воспользовался этим, перехватив инициативу плотной игрой.

Отдельное внимание было уделено игре защитника Панина. На критику болельщиков в его адрес наставник ответил спокойно – комментарии он не читает, игрой хоккеиста доволен, а над ошибками они продолжат работать.

Тренерский штаб также положительно оценил действия молодого нападающего Артёма Набиева. По словам Козлова, главное – чтобы игрок прислушивался к установкам и продолжал совершенствоваться.

Отсутствие бросков в створ у Джоша Ливо Козлов объяснил плотной опекой со стороны соперника. Игроку просто не дали пространства для манёвра.

Не дали сопернику шансов: Уилсон раскрыл секрет камбэка «Салавата Юлаева» в игре с «Нефтехимиком»

Читайте также:

Не дали сопернику шансов: Уилсон раскрыл секрет камбэка «Салавата Юлаева» в игре с «Нефтехимиком»
Автор: Семен Подгорный
Фото: хк "салават юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев ХК Авангард
Читайте также

Виктор Козлов объяснил крупное поражение «Салавата Юлаева» от «Ак Барса»
Спорт в Башкирии
Виктор Козлов объяснил крупное поражение «Салавата Юлаева» от «Ак Барса»
Козлов раскрыл причины поражения «Салавата» в матче с «Металлургом»
Спорт в Башкирии
Козлов раскрыл причины поражения «Салавата» в матче с «Металлургом»
Тренер Козлов раскрыл секрет победы «Салавата Юлаева» над «Спартаком»
Спорт в Башкирии
Тренер Козлов раскрыл секрет победы «Салавата Юлаева» над «Спартаком»
Главный тренер «Салавата Юлаева» жестко высказался после матча с «Сибирью»
Спорт в Башкирии
Главный тренер «Салавата Юлаева» жестко высказался после матча с «Сибирью»


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok