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Ремпал о поражении в игре с «Авангардом»: «Игра была под нашим контролем»

Ремпал о поражении в игре с «Авангардом»: «Игра была под нашим контролем»

20:20, 12 янв 2025

«Салават Юлаев» уступил «Авангарду» со счётом 2:3, несмотря на контроль игры и забитый гол Ремпала. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщила пресс-служба хоккейного клуба.

Матч, который должен был стать победным для уфимской команды, завершился разочарованием. «Салават Юлаев» потерпел поражение от «Авангарда» со счётом 2:3.

Нападающий уфимцев Шелдон Ремпал, отметившийся заброшенной шайбой в этой встрече, признал, что команда упустила контроль над игрой в решающий момент. По его словам, момент для гола появился после перехвата шайбы и выхода один на один с вратарём.

Игрок затруднился назвать конкретную причину неудачи, предположив, что проблема могла быть на ментальном уровне. При этом он отметил, что у команды было достаточно возможностей для победы.

Этот матч стал частью неудачного выезда для уфимской команды – всего одна победа в трёх встречах. Ремпал подчеркнул, что такие поражения, хоть и неприятны, помогают увидеть ошибки. Теперь команде предстоит работать с удвоенной энергией над исправлением ситуации.

Ранее главный тренер «СЮ» Виктор Козлов списал поражение на "детские ошибки" при выходе из зоны и неоправданные удаления. Наставник уфимцев остался доволен игрой защитника Панина, несмотря на критику болельщиков, и отметил старание молодого форварда Набиева, хотя признал, что лидеру атаки Ливо не хватило пространства для создания опасных моментов из-за плотной опеки соперника.

«Салават Юлаев» растерял преимущество в две шайбы в матче с «Авангардом»

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«Салават Юлаев» растерял преимущество в две шайбы в матче с «Авангардом»
Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев ХК Авангард Шелдон Ремпал
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