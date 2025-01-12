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Нападающий «Салавата Юлаева» Артём Набиев признал: команда сама совершила ошибки в матче с «Авангардом»

Нападающий «Салавата Юлаева» Артём Набиев признал: команда сама совершила ошибки в матче с «Авангардом»

20:27, 12 янв 2025

Форвард «Салавата Юлаева» Набиев в послематчевом интервью пресс-службе хоккейного клуба объяснил причины поражения от «Авангарда» (2:3) и рассказал о своём голе.

«Салават Юлаев» в воскресенье, 12 января, уступил омскому «Авангарду» со счётом 2:3. Нападающий уфимской команды Артём Набиев поделился мыслями о причинах поражения. По его словам, команда хорошо провела стартовый отрезок матча, но затем начала допускать ошибки.

Особенно остро встал вопрос удалений. Набиев признал, что команду подводят эмоции — все стремятся победить, но это приводит к нарушениям. Форвард подчеркнул необходимость строго следовать тренерскому заданию.

В активе Набиева оказалась заброшенная шайба. Нападающий отметил качественную передачу от Артёма Пименова, после которой удалось результативно бросить с пятака.

За последнее время Набиев отличился в матчах против двух принципиальных соперников — «Ак Барса» и «Авангарда». Форвард подтвердил, что каждый выход на лёд придаёт ему дополнительную уверенность. Он намерен продолжать прогрессировать и приносить пользу команде.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев ХК Авангард Артем Набиев
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