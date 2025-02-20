«Салават Юлаев» потерпел разгромное поражение в Тольятти

09:16, 20 фев 2025

«Лада» не оставила шансов уфимским хоккеистам в матче регулярного чемпионата КХЛ, который прошёл в Тольятти. Хозяева одержали убедительную победу со счётом 3:0.

Тольяттинская команда захватила инициативу с первых минут — на 9-й минуте Ожгихин открыл счёт. Переломным моментом стало удаление лидера атак Джошуа Ливо, получившего дисциплинарный штраф до конца игры.

Без канадского нападающего уфимская команда утратила контроль над игрой. «Лада» уверенно реализовала свое преимущество: сначала Юртайкин увеличил разрыв в счёте, а затем Морозов завершил разгром.

Несмотря на неудачный результат, «Салават» удерживает вторую позицию на Востоке с 56 очками. После такого поражения команде предстоит серьёзный разбор игры.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК "Салават Юлаев"