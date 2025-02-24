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«Салават Юлаев» уступил ЦСКА на домашнем льду

«Салават Юлаев» уступил ЦСКА на домашнем льду

09:35, 24 фев 2025

Хоккейный клуб из Уфы потерпел домашнее поражение от московского ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра состоялась 23 февраля на «Уфа-Арене». Об этом сообщает пресс-служба «Салавата Юлаева».

«Армейцы» разгромили «юлаевцев» в родных стенах — тот случай, когда даже дома стены не помогли. Первый период прошёл без голов — команды присматривались друг к другу. Зато во втором началась настоящая заруба.

Москвичи открыли счёт на 25-й минуте, а через пару минут оформили второй гол. Уфимцы встрепенулись и быстро сравняли счёт — 2:2. Но радость хозяев была недолгой: ЦСКА снова вышел вперёд до перерыва.

В заключительном отрезке гости поставили жирную точку, забросив четвёртую шайбу. Итог — 4:2 в пользу московской команды. «Салават» так и не смог найти ключ к воротам соперника.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев
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