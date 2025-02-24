Тренер-иностранец взыскивает долги с «Салавата Юлаева»

12:16, 24 фев 2025

Канадский тренер выиграл суд у "Салавата Юлаева" — теперь клуб должен выплатить ему компенсацию за просрочку зарплаты. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьского райсуда Уфы 24 февраля.

Венсан Риндо, бывший тренер вратарей уфимского хоккейного клуба, добился через суд выплаты 134 тысяч рублей — это неустойка за задержку зарплат и премиальных с марта 2022 по март 2023 года.

История с невыплатами тянется ещё с прошлого года. Канадец работал в "Салавате" с лета 2021-го, получая 6 млн рублей за сезон плюс бонусы за "сухари" вратарей — по 50 тысяч за матч. Но в марте 2022-го из-за известных событий специалист был вынужден уехать из России.

Тренер пытался работать на удалёнке — поначалу клуб был не против. Но потом руководство начало интересоваться, почему Риндо не появляется в Уфе, а в июне и вовсе уволило его за прогулы.

Канадец не согласился с таким поворотом и подал на клуб в суд, заявив о долге в 2 миллиона. "Юлаевцы" в ответ подали встречный иск на 563 тысячи рублей за досрочное расторжение контракта.

Верховный суд Башкирии встал на сторону тренера, обязав клуб выплатить долги по зарплате (348 тысяч) и премиям (217 тысяч). Но деньги до сих пор не дошли до адресата. Риндо снова обратился в суд — теперь уже за компенсацией просрочки. Изначально он хотел получить 683 тысячи, но суд снизил сумму до 134 тысяч.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК "Салават Юлаев"