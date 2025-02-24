Ливо продлил контракт с «Салаватом Юлаевым» на рекордную сумму

14:26, 24 фев 2025

Канадский форвард «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо заключил новое соглашение с уфимским клубом. Об этом в своём Telegram-канале сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Лидер атак башкирской команды остаётся в Уфе ещё на три сезона — до 2027 года. Зарплата результативного канадца составит 100 миллионов рублей в год.

В текущем сезоне КХЛ он уже отметился 41 заброшенной шайбой и сделал 24 результативные передачи. С такими показателями канадец уверенно лидирует в списке лучших снайперов и бомбардиров лиги. Похоже, в Уфе нашли своего ключевого игрока и готовы обеспечить ему достойную оплату.

Автор: Семен Подгорный