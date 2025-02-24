Ливо продлил контракт с «Салаватом Юлаевым» на рекордную сумму
14:26, 24 фев 2025
Канадский форвард «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо заключил новое соглашение с уфимским клубом. Об этом в своём Telegram-канале сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Лидер атак башкирской команды остаётся в Уфе ещё на три сезона — до 2027 года. Зарплата результативного канадца составит 100 миллионов рублей в год.
В текущем сезоне КХЛ он уже отметился 41 заброшенной шайбой и сделал 24 результативные передачи. С такими показателями канадец уверенно лидирует в списке лучших снайперов и бомбардиров лиги. Похоже, в Уфе нашли своего ключевого игрока и готовы обеспечить ему достойную оплату.
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Автор: Семен Подгорный
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