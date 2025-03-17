Морозов раскрыл планы КХЛ по изменению системы потолка и пола зарплат
21:33, 17 мар 2025
Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов раскрыл планы по пересмотру финансовых ограничений для клубов. По его словам, лига уже провела голосование среди команд и подготовила собственную концепцию трансформации системы на ближайшие три сезона.
"Мы собрали мнения всех клубов и сформировали предложение по изменению потолка и пола зарплат. Теперь решение за советом директоров КХЛ — именно этот орган определит наше финансовое будущее," — сообщил Морозов в интервью "Матч ТВ".
Сейчас действующие ограничения составляют 900 миллионов рублей (потолок) и 450 миллионов (пол). При этом верхняя планка остаётся неизменной с 2020 года, а минимальный порог был скорректирован только летом 2024-го.
Автор: Семен Подгорный
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