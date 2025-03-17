Алалыкин составил топ-11 "зелёной машины": Хартикайнен — король, Радулов лишь восьмой

21:37, 17 мар 2025

Нападающий "Салавата Юлаева" Данил Алалыкин представил свой рейтинг сильнейших хоккеистов уфимского клуба в XXI веке.

Финский бомбардир Теему Хартикайнен возглавил список лучших по версии Алалыкина. Серебро досталось норвежцу Патрику Торесену, а бронза — шведу Линусу Умарку. Российские звёзды расположились ниже: Виталий Прошкин занял четвёртую строчку, Заварухин — пятую, Кольцов — шестую, а Григоренко — седьмую.

Удивительно, но Александр Радулов, считающийся многими фанатами легендой клуба, оказался лишь на восьмой позиции. Десятку замкнул чех Михал Микеска, а Владимир Антипов финишировал на 11-м месте. Должность лучшего тренера в персональном рейтинге Алалыкин отдал Виктору Козлову.

Читайте также: Морозов раскрыл планы КХЛ по изменению системы потолка и пола зарплат

Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК "Салават Юлаев"