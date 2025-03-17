Герои льда: КХЛ назвала лучших игроков недели

21:41, 17 мар 2025

Континентальная хоккейная лига объявила лучших игроков по итогам минувшей недели. Топовый вратарь, защитник-снайпер, результативный форвард и перспективный новичок — кто они?

Питерский страж ворот Егор Заврагин из СКА наглухо забетонировал свои владения. Два матча — две победы с феноменальной надёжностью 0,50. Парень отразил 98,11% всех попыток соперников и оформил шатаут в игре против "Сочи" (2:0).

В обороне блистал Алексей Маклюков. Защитник "Металлурга" не только выполнял прямые обязанности, но и помог команде набрать два очка (1+1) в двух встречах с впечатляющим показателем полезности "+4". В копилке также силовой приём, заблокированный бросок и отбор.

Настоящий снайперский концерт выдал форвард "Амура" Олег Ли — шесть баллов (5+1) в трёх матчах с показателем "+5". Хоккеист отметился хет-триком в матче с "Барысом" (5:2), добавив к этому два силовых, блок и отбор шайбы.

Среди молодёжи выделился Даниил Давыдов из "Северстали" — два очка (1+1) в трёх играх при "+2". Новичок также отметился отбором и перехватом.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК СКА