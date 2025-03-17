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"Юлаевцы" отправились на гостевую серию без двух ключевых игроков

"Юлаевцы" отправились на гостевую серию без двух ключевых игроков

21:46, 17 мар 2025

"Салават Юлаев" отправился в гостевое турне по маршруту Екатеринбург-Новосибирск-Астана, где команде предстоит сразиться с "Автомобилистом", "Сибирью" и "Барысом" соответственно. Об этом сообщила пресс-служба уфимского клуба.

В списке игроков оказались 3 голкипера — Вязовой, Мозговой и Самонов. Оборону будут держать 8 бойцов, включая Василевского, Науменкова и ветерана Панина. Атакующую мощь обеспечат 14 форвардов, среди которых легионеры Ливо, Ремпал, Тодд, Уилсон и российские снайперы Хохряков, Черный, Ян.

Примечательно отсутствие в выездном составе защитника Хафизуллина и форварда Алалыкина — они остались в Уфе и пропустят трёхматчевую серию вдали от родных стен. Башкирским хоккеистам предстоит непростое испытание на прочность в трёх разных часовых поясах.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев
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