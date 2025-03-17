Кожевников не верит в «Салават Юлаев» в плей-офф: «Могут остаться без легионеров»

21:51, 17 мар 2025

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников не верит в успех «Салавата Юлаева» в плей-офф КХЛ, о чем рассказал в интервью Russia-Hockey.ru. По словам прославленного спортсмена, несмотря на неожиданно стабильный регулярный чемпионат, уфимская команда столкнется с серьезными трудностями в решающих матчах.

Кожевников отметил, что главные проблемы «Салавата» — отсутствие глубины состава и финансовые сложности.

«Нет третьего и четвертого звена, постоянные проблемы с деньгами. К тому же легионеры могут в любой момент уйти», — подчеркнул эксперт.

Сравнивая уфимский клуб с «Трактором» и «Авангардом», олимпийский чемпион указал на слабую трансферную политику. Если челябинцы и омичи активно усиливались под своих лидеров Гру и Буше, то «Салават» за полгода приобрел только «середнячка Яна». «Это просто разные лиги!» — резюмировал Кожевников, признав при этом, что Кубок Гагарина — турнир непредсказуемый, где возможны любые сюрпризы.

Автор: Семен Подгорный