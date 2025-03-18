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Джош Ливо разбушевался на льду Екатеринбурга — 47-й гол в сезоне и уверенная победа «Салавата Юлаева» над «Автомобилистом»

Джош Ливо разбушевался на льду Екатеринбурга — 47-й гол в сезоне и уверенная победа «Салавата Юлаева» над «Автомобилистом»

21:48, 18 мар 2025

Уфимский «Салават Юлаев» разгромил «Автомобилист» в Екатеринбурге со счётом 4:1 в рамках регулярного чемпионата КХЛ, проходящего при поддержке ФОНБЕТ. Матч состоялся на льду хозяев, где гости продемонстрировали уверенную игру и эффективную реализацию моментов.

Екатеринбуржцы начали матч с напористых атак, создав несколько опасных моментов у ворот уфимцев, но страж ворот Семён Вязовой сохранил хладнокровие. Гости быстро перехватили инициативу — Владислав Ефремов едва не открыл счёт. Когда хозяева остались в меньшинстве, Нейтан Тодд был в шаге от гола. Однако именно Джош Ливо сумел пробить оборону противника, мощным выстрелом отправив шайбу за спину Евгения Аликина. Этот гол стал для форварда уже 46-м в текущем сезоне. Затем юлаевцы успешно отбились в меньшинстве и ушли на перерыв лидерами.

Второй период ознаменовался усилением давления со стороны уфимской команды. Ливо снова был близок к успеху после эффектного прохода, но голкипер екатеринбуржцев спас команду. На 34-й минуте гости заработали большинство, которое Скотт Уилсон блестяще конвертировал в гол, изящно отправив шайбу в сетку в касание. В концовке периода «Салават» уже сам остался в меньшинстве, но Вязовой надёжно защитил ворота.

В третьем периоде Ярослав Цулыгин не заставил себя долго ждать, забросив шайбу с неудобной руки спустя три минуты после возобновления игры. «Автомобилист» всё же сумел размочить счёт на 50-й минуте, порадовав болельщиков первым голом на новой арене. Под занавес матча хозяева пошли ва-банк, заменив вратаря на шестого полевого, чем воспользовался неутомимый Ливо, поразив пустые ворота и оформив свой 47-й гол в сезоне.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев
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