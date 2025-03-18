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Тренер «Салавата Юлаева» назвал победу над «Автомобилистом» энергозатратной

Тренер «Салавата Юлаева» назвал победу над «Автомобилистом» энергозатратной

21:54, 18 мар 2025

Уфимский «Салават Юлаев» взял верх над «Автомобилистом» со счётом 4:1 в напряжённом выездном матче в Екатеринбурге. Главный тренер гостей Виктор Козлов поделился впечатлениями сразу после финального свистка.

Наставник уфимцев назвал встречу «энергозатратной» и подчеркнул её значимость как «игры за четыре очка». По его словам, команда проявила характер и избежала критических ошибок на льду екатеринбургской арены, где традиционно сложно играть гостям.

«Спасибо нашему фан-сектору — их поддержку было отчётливо слышно даже в гостях», — отметил Козлов.

Тренер признал, что первый период прошёл в невысоком темпе, а в перерыве штаб делал акцент на правильном прохождении средней зоны, где «Автомобилист» действует особенно плотно.

«Любая ошибка могла привести к качелям», — пояснил специалист.

Отдельно Козлов прокомментировал минимальное количество бросков хозяев по воротам «Салавата»:

«Мы должны минимизировать опасность у наших ворот, ребята всё сделали правильно».

Отвечая на вопрос о травмированных Хафизуллине и Алалыкине, тренер отметил положительную динамику восстановления, но предостерёг от риска преждевременного возвращения игроков на лёд перед плей-офф.

Говоря о голе Скотта Уилсона Козлов похвалил мастерство форварда:

«Он сделал это профессионально, но все пятеро на площадке сработали отлично».

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев
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