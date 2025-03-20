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Матч «Салават Юлаев» — «Сибирь»: где смотреть, прогнозы на игру 20 марта

Матч «Салават Юлаев» — «Сибирь»: где смотреть, прогнозы на игру 20 марта

12:05, 20 мар 2025

Сегодня, 20 марта, хоккейный клуб «Салават Юлаев» из Уфы проведёт ключевой выездной матч против новосибирской «Сибири» в рамках регулярного чемпионата Фонбет КХЛ. Игра начнётся в 17:30 по уфимскому времени. Об этом информирует пресс-служба уфимского клуба.

Для тех, кто останется дома, организованы бесплатные трансляции — БСТ и KHL Prime покажут игру на своих каналах, а диванные болельщики смогут насладиться хоккейным зрелищем через «Кинопоиск».

Уфимцам эта битва на льду — как золотой ключик к заветной двери. Победа практически гарантирует вторую позицию на Востоке и удобного соперника в грядущей борьбе за Кубок Гагарина. «Зелёная машина» явно поймала кураж, взяв верх в семи из восьми последних противостояний. Особенно впечатляет игра Семёна Вязового, который в последнем матче с «Автомобилистом» превратился в настоящую крепость, отразив 27 бросков.

А что же «Сибирь»? Подопечные Епанчинцева уже забронировали себе место в плей-офф и демонстрируют отличную домашнюю форму — три победы подряд в родных стенах. Новосибирцы превратили большинство в смертоносное оружие, каждый раз наказывая соперников за удаления минимум одной шайбой. «Снеговики» не прочь подняться ещё выше в турнирной таблице перед решающими сражениями.

История встреч этих команд в КХЛ — настоящая сага, где уфимцы одержали 41 победу, отправив в ворота сибиряков 196 шайб. Новосибирцы скромнее — 20 побед и 124 гола.

Букмекеры уже сделали свой выбор. Ставки на победу «Сибири» — 2.95, на ничью — 4.10, а вот на триумф «Салавата» — всего 2.10. Что касается результативности, то тотал больше 5.5 шайб оценивается в 2.25, а менее результативная игра — 1.65.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев ХК Сибирь
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