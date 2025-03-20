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«Салават Юлаев» вырвал победу у сибиряков, а Ливо догнал легенду КХЛ

«Салават Юлаев» вырвал победу у сибиряков, а Ливо догнал легенду КХЛ

20:24, 20 мар 2025

Хоккеисты «Салавата Юлаева» одержали победу над новосибирской «Сибирью» со счётом 3:1 в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ, который состоялся сегодня в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Стартовая двадцатиминутка прошла в равной борьбе. Соперники обменивались опасными атаками: Ливо пытался поразить ворота с неудобной руки, Зоркин мощно стрелял по воротам, а Ян едва не забил рикошетом от броска Хмелевского — шайба просвистела в миллиметрах от штанги.

Хозяева льда открыли счёт в начале второго периода, но радовались недолго. Уже через пару минут Цулыгин восстановил равновесие. В середине игры уфимцам пришлось отбиваться в меньшинстве, но Самонов творил чудеса в воротах. А когда численное преимущество получили гости, Джош Ливо не упустил шанс и вывел «Салават» вперёд. Этот гол стал для американца 48-м в сезоне — теперь он делит рекорд КХЛ с легендарным Мозякиным.

В заключительной трети матча сибиряки штурмовали ворота гостей, но оборона уфимцев стояла твердо. В концовке хозяева пошли ва-банк, сняв вратаря, но за секунду до финальной сирены Ремпал поставил точку, отправив шайбу в пустые ворота. 3:1 — «Салават Юлаев» увозит из Новосибирска важные три очка.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев ХК Сибирь
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