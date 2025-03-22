Рекорд Мозякина пал: Ливо забил 49-ю шайбу в сезоне

20:29, 22 мар 2025

"Салават Юлаев" одержал уверенную победу над "Барысом" со счетом 4:1 в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на выезде в Астане 22 марта. Об этом сообщают спортивные обозреватели.

Уже в начале первого периода уфимцы захватили инициативу, несмотря на то что хозяева успешно отбились в меньшинстве. На 11-й минуте Саша Хмелевский метким броском в угол ворот открыл счет. Ближе к перерыву Шелдон Ремпал, переиграв вратаря на пятачке, удвоил преимущество гостей.

Во второй двадцатиминутке казахстанская команда активизировалась. Сначала "Барыс" выстоял в меньшинстве, а затем в равных составах сумел сократить разрыв в счете. Несмотря на возросшее давление со стороны хозяев, страж ворот "Салавата" Александр Самонов действовал безупречно. Джошу Ливо не повезло – его бросок пришелся в перекладину.

В третьем периоде место в воротах уфимцев занял Семен Вязовой. На 51-й минуте случилось историческое событие – Джош Ливо наконец реализовал свой момент, забросив 49-ю шайбу в регулярном чемпионате и превзойдя легендарный рекорд Сергея Мозякина. Гости продолжали доминировать, и на 56-й минуте Скотт Уилсон в большинстве поставил точку в матче – 4:1.

Таким образом, "Салават Юлаев" завершил регулярный чемпионат на мажорной ноте, а Ливо вписал свое имя в историю КХЛ.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК "Салават Юлаев"