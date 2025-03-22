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Виктор Козлов - о победе над «Барысом» и достижении Ливо

Виктор Козлов - о победе над «Барысом» и достижении Ливо

20:34, 22 мар 2025

«Салават Юлаев» одержал победу над «Барысом» со счётом 4:1 в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ 22 марта. Главный тренер уфимцев Виктор Козлов поделился впечатлениями от игры и рассказал о историческом достижении своего нападающего.

Наставник уфимской команды отметил значимость этой победы для турнирного положения клуба. По его словам, встреча выдалась непростой – хоккеисты «Барыса» вышли с высокой мотивацией и демонстрировали агрессивную игру. Голкиперы «Салавата» Самонов и Вязовой неоднократно выручали команду.

Главным событием матча стало достижение Джоша Ливо, который превзошёл результат Сергея Мозякина. Козлов признался, что специальной установки на игру в пользу канадского форварда не было, но все хоккеисты понимали важность момента и старались помочь партнёру.

«Думаю, волнение из-за рекорда присутствовало, это нормально. Ливс молодец, и здорово, что ребята вышли все поздравить на лёд», – подчеркнул тренер.

Говоря о предстоящем плей-офф, наставник «Салавата» сообщил, что соперник определится после матча «Адмирала» с «Нефтехимиком». По мнению Козлова, и «Адмирал», и «Сибирь» – серьёзные команды, с которыми будет непросто.

Касательно замены вратаря в матче с «Барысом» тренер пояснил: решили предоставить Самонову отдых, а Вязовой успешно справился с возложенной на него задачей.

Виктор Козлов не планирует кардинально менять игровую модель в плей-офф, однако готов вносить корректировки под конкретного соперника. По оценке специалиста, регулярный чемпионат для «Салавата» прошёл успешно, но это только подготовка к главным сражениям, которые ещё впереди.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев ХК Барыс Виктор Козлов
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