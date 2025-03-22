Ливо рассказал о рекордной шайбе в ворота «Барыса» и мыслях о плей-офф

20:39, 22 мар 2025

Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо установил новый рекорд, превзойдя достижение Сергея Мозякина, и помог своей команде одержать победу над «Барысом» со счётом 4:1. Матч состоялся сегодня в Астане, о чём сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Форвард признался, что испытал облегчение, когда наконец отправил шайбу в сетку ворот соперника. По его словам, он предпринял множество попыток до этого момента. Особенно ценным для него стал эпизод, когда партнёры по команде выскочили поздравлять его с достижением.

Несмотря на низкое положение «Барыса» в турнирной таблице, Ливо подчеркнул важность этого матча для «Салавата Юлаева». Команда понимала свою позицию в таблице и необходимость набрать два очка. Соперник оказал достойное сопротивление, но уфимцам удалось добиться нужного результата.

Теперь «Салават Юлаев» ожидает завершения регулярного чемпионата, чтобы узнать своего соперника в плей-офф. На вопрос о предпочтительном оппоненте — «Адмирале» или «Сибири» — Ливо ответил, что обе команды сильны и неуступчивы. Единственное отличие — до Владивостока лететь дальше.

Хоккеист также отметил особую атмосферу матча благодаря большому количеству болельщиков из Уфы на трибунах. Ливо выразил признательность за поддержку арены и добавил, что его дети будут рады увидеть заброшенную им шайбу, когда проснутся.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК "Салават Юлаев"