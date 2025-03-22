Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Спорт в Башкирии »
logtype

Ливо рассказал о рекордной шайбе в ворота «Барыса» и мыслях о плей-офф

Ливо рассказал о рекордной шайбе в ворота «Барыса» и мыслях о плей-офф

20:39, 22 мар 2025

Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо установил новый рекорд, превзойдя достижение Сергея Мозякина, и помог своей команде одержать победу над «Барысом» со счётом 4:1. Матч состоялся сегодня в Астане, о чём сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Форвард признался, что испытал облегчение, когда наконец отправил шайбу в сетку ворот соперника. По его словам, он предпринял множество попыток до этого момента. Особенно ценным для него стал эпизод, когда партнёры по команде выскочили поздравлять его с достижением.

Несмотря на низкое положение «Барыса» в турнирной таблице, Ливо подчеркнул важность этого матча для «Салавата Юлаева». Команда понимала свою позицию в таблице и необходимость набрать два очка. Соперник оказал достойное сопротивление, но уфимцам удалось добиться нужного результата.

Теперь «Салават Юлаев» ожидает завершения регулярного чемпионата, чтобы узнать своего соперника в плей-офф. На вопрос о предпочтительном оппоненте — «Адмирале» или «Сибири» — Ливо ответил, что обе команды сильны и неуступчивы. Единственное отличие — до Владивостока лететь дальше.

Хоккеист также отметил особую атмосферу матча благодаря большому количеству болельщиков из Уфы на трибунах. Ливо выразил признательность за поддержку арены и добавил, что его дети будут рады увидеть заброшенную им шайбу, когда проснутся.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Виктор Козлов - о победе над «Барысом» и достижении Ливо

Читайте также:

Виктор Козлов - о победе над «Барысом» и достижении Ливо
Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев ХК Барыс Джош Ливо
Читайте также

Панин оценил рекорд Ливо: «Было желание, чтобы он забил»
Спорт в Башкирии
Панин оценил рекорд Ливо: «Было желание, чтобы он забил»
Виктор Козлов - о победе над «Барысом» и достижении Ливо
Спорт в Башкирии
Виктор Козлов - о победе над «Барысом» и достижении Ливо
Рекорд Мозякина пал: Ливо забил 49-ю шайбу в сезоне
Спорт в Башкирии
Рекорд Мозякина пал: Ливо забил 49-ю шайбу в сезоне
«Салават Юлаев» вырвал победу у сибиряков, а Ливо догнал легенду КХЛ
Спорт в Башкирии
«Салават Юлаев» вырвал победу у сибиряков, а Ливо догнал легенду КХЛ


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok