Панин оценил рекорд Ливо: «Было желание, чтобы он забил»

20:44, 22 мар 2025

Хоккеисты «Салавата Юлаева» одержали уверенную победу над «Барысом» со счётом 4:1 в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Главным событием матча стало достижение Джоша Ливо, установившего новый клубный рекорд. Итоги игры подвел защитник уфимской команды Григорий Панин.

«Поединок выдался непростым, но мы справились. Взяли два очка, что самое главное. Особенно приятно, что Ливо смог установить рекорд. Когда в команде есть такой игрок — это вызывает только положительные эмоции», — отметил Панин.

По словам хоккеиста, особого напряжения из-за возможного рекорда команда не испытывала, хотя всем хотелось, чтобы Ливо отличился.

«После матча он рассказал, что нервничал Джош, ведь его дети очень ждали этого гола», — поделился защитник.

Оценивая итоги регулярного чемпионата, Панин подчеркнул:

«Заняли второе место в конференции, третье в общей таблице КХЛ — это хорошая позиция. Но регулярка — лишь подготовительный этап к плей-офф, к которому готовятся все команды».

На вопрос о предпочтительном сопернике в первом раунде плей-офф — «Адмирале» или «Сибири» — хоккеист ответил:

«В плей-офф не бывает лёгких соперников. Решающими становятся командные качества и характер. Мастерство необходимо, но в играх ’кость в кость’ часто решают мелочи, незаметные зрителям».

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК "Салават Юлаев"