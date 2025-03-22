Интрига до последнего: кто станет соперником «Салавата Юлаева» в плей-офф?
21:32, 22 мар 2025
Сегодня, 22 марта, стало известно, что хоккейный клуб «Салават Юлаев» из Уфы, занявший вторую строчку по итогам регулярного чемпионата, встретится с седьмой командой Восточного дивизиона в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. Об этом сообщают спортивные источники.
Интрига с потенциальным противником сохранится до завтрашнего дня. На данный момент седьмую позицию занимает «Сибирь», однако ситуация может измениться. Завтра «Адмирал» проведет матч против «Нефтехимика», и даже одно заработанное очко позволит владивостокской команде подняться на седьмое место.
Первые две игры серии уфимцы проведут на домашнем льду. Стоит отметить, что два года назад «Салават» уже встречался с «Адмиралом» в первом раунде и неожиданно уступил.
В других парах Восточной конференции «Ак Барс» сразится с «Автомобилистом», а «Металлург» померится силами с «Авангардом». Старт плей-офф намечен на 26 марта.
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