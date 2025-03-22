Интрига до последнего: кто станет соперником «Салавата Юлаева» в плей-офф?

21:32, 22 мар 2025

Сегодня, 22 марта, стало известно, что хоккейный клуб «Салават Юлаев» из Уфы, занявший вторую строчку по итогам регулярного чемпионата, встретится с седьмой командой Восточного дивизиона в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. Об этом сообщают спортивные источники.

Интрига с потенциальным противником сохранится до завтрашнего дня. На данный момент седьмую позицию занимает «Сибирь», однако ситуация может измениться. Завтра «Адмирал» проведет матч против «Нефтехимика», и даже одно заработанное очко позволит владивостокской команде подняться на седьмое место.

Первые две игры серии уфимцы проведут на домашнем льду. Стоит отметить, что два года назад «Салават» уже встречался с «Адмиралом» в первом раунде и неожиданно уступил.

В других парах Восточной конференции «Ак Барс» сразится с «Автомобилистом», а «Металлург» померится силами с «Авангардом». Старт плей-офф намечен на 26 марта.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК "Салават Юлаев"