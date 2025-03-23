Определился соперник "Салавата Юлаева" в плей-офф: первый матч 27 марта

21:58, 23 мар 2025

Сегодня стало известно, что «Салават Юлаев» сыграет с «Сибирью» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. Решающим оказался матч между «Адмиралом» и «Нефтехимиком», где команда из Татарстана одержала убедительную победу над дальневосточниками. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Благодаря результатам заключительных матчей регулярного чемпионата, новосибирская «Сибирь» сохранила за собой седьмую позицию в турнирной таблице Восточной конференции. В то же время «Адмирал» встретится с челябинским «Трактором», финишировавшим на первом месте Востока.

Серия между уфимцами и новосибирцами стартует в столице Башкортостана – первые два матча состоятся 27 и 29 марта. Затем команды переедут в Новосибирск на игры 31 марта и 2 апреля. Если потребуется, пятый матч пройдет в Уфе 4 апреля, шестой – в Новосибирске 6 апреля, а решающая встреча – снова в Уфе 8 апреля.

В регулярном чемпионате соперники встречались четырежды, причем «Салават Юлаев» выиграл три матча из четырех. Напомним, что для прохода в следующий этап необходимо одержать четыре победы.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК "Салават Юлаев"