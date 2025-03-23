Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Спорт в Башкирии »
logtype

Определился соперник "Салавата Юлаева" в плей-офф: первый матч 27 марта

Определился соперник "Салавата Юлаева" в плей-офф: первый матч 27 марта

21:58, 23 мар 2025

Сегодня стало известно, что «Салават Юлаев» сыграет с «Сибирью» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. Решающим оказался матч между «Адмиралом» и «Нефтехимиком», где команда из Татарстана одержала убедительную победу над дальневосточниками. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Благодаря результатам заключительных матчей регулярного чемпионата, новосибирская «Сибирь» сохранила за собой седьмую позицию в турнирной таблице Восточной конференции. В то же время «Адмирал» встретится с челябинским «Трактором», финишировавшим на первом месте Востока.

Серия между уфимцами и новосибирцами стартует в столице Башкортостана – первые два матча состоятся 27 и 29 марта. Затем команды переедут в Новосибирск на игры 31 марта и 2 апреля. Если потребуется, пятый матч пройдет в Уфе 4 апреля, шестой – в Новосибирске 6 апреля, а решающая встреча – снова в Уфе 8 апреля.

В регулярном чемпионате соперники встречались четырежды, причем «Салават Юлаев» выиграл три матча из четырех. Напомним, что для прохода в следующий этап необходимо одержать четыре победы.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

«Салават Юлаев» вырвал победу у сибиряков, а Ливо догнал легенду КХЛ

Читайте также:

«Салават Юлаев» вырвал победу у сибиряков, а Ливо догнал легенду КХЛ
Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев ХК Сибирь
Читайте также

Интрига до последнего: кто станет соперником «Салавата Юлаева» в плей-офф?
Спорт в Башкирии
Интрига до последнего: кто станет соперником «Салавата Юлаева» в плей-офф?
«Салават Юлаев» против «Сибири»: где смотреть первый матч года
Спорт в Башкирии
«Салават Юлаев» против «Сибири»: где смотреть первый матч года
Все официально: «Салават Юлаев» будет бороться за Кубок Гагарина
Спорт в Башкирии
Все официально: «Салават Юлаев» будет бороться за Кубок Гагарина
Скоро плей-офф: с кем сыграет «Салават Юлаев» в Кубке Гагарина
Спорт в Башкирии
Скоро плей-офф: с кем сыграет «Салават Юлаев» в Кубке Гагарина


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok