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«Салават Юлаев» продлил контракт с восстановившимся после тяжелой травмы Кузьминым

«Салават Юлаев» продлил контракт с восстановившимся после тяжелой травмы Кузьминым

09:55, 27 мар 2025

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» заключил новое соглашение с форвардом Глебом Кузьминым до окончания сезона 2025/26, сообщила пресс-служба команды. 28-летний нападающий, несмотря на ограниченное участие в текущем сезоне, продолжит выступать за башкирскую дружину с годовым окладом в 10 миллионов рублей.

В нынешней кампании Кузьмин появился на льду лишь в пяти встречах, записав на свой счет одно взятие ворот и одну результативную передачу. Игровое время хоккеиста существенно сократилось из-за серьезной травмы — компрессионного перелома позвоночника, полученного после столкновения с Дарреном Дитцем.

К радости болельщиков и тренерского штаба, 12 марта форвард вернулся к общим занятиям с командой и готовится помочь «Салавату» в предстоящем противостоянии. Уже сегодня уфимцы начинают серию плей-офф Кубка Гагарина против «Сибири», а второй матч запланирован также в столице Башкортостана на 29 марта.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев
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