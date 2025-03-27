«Салават Юлаев» продлил контракт с восстановившимся после тяжелой травмы Кузьминым

09:55, 27 мар 2025

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» заключил новое соглашение с форвардом Глебом Кузьминым до окончания сезона 2025/26, сообщила пресс-служба команды. 28-летний нападающий, несмотря на ограниченное участие в текущем сезоне, продолжит выступать за башкирскую дружину с годовым окладом в 10 миллионов рублей.

В нынешней кампании Кузьмин появился на льду лишь в пяти встречах, записав на свой счет одно взятие ворот и одну результативную передачу. Игровое время хоккеиста существенно сократилось из-за серьезной травмы — компрессионного перелома позвоночника, полученного после столкновения с Дарреном Дитцем.

К радости болельщиков и тренерского штаба, 12 марта форвард вернулся к общим занятиям с командой и готовится помочь «Салавату» в предстоящем противостоянии. Уже сегодня уфимцы начинают серию плей-офф Кубка Гагарина против «Сибири», а второй матч запланирован также в столице Башкортостана на 29 марта.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК "Салават Юлаев"