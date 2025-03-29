«Без ярких лидеров победы не видать»: чемпион КХЛ проанализировал игру «Салавата Юлаева» и «Сибири»

10:48, 29 мар 2025

Новосибирская "Сибирь" потерпела сокрушительное поражение от уфимского "Салавата Юлаева" в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 0:7 в пользу гостей. Об этом сообщают спортивные обозреватели.

Алексей Потапов, дважды поднимавший над головой Кубок Гагарина, поделился своим мнением о ситуации в стане новосибирцев. Экс-хоккеист отметил, что команда подошла к плей-офф не в лучшей форме. Он провел параллель со своим опытом в "Авангарде", когда после разгромного поражения 1:8 от "Металлурга" команда сумела собраться и выиграть серию.

Однако в случае с "Сибирью" Потапов не видит оснований для оптимизма. "Не за что зацепиться", - отметил он, указывая на отсутствие ярких моментов в игре новосибирцев.

Особую критику вызвала игра легионеров "Сибири". По мнению Потапова, именно они должны были взять на себя роль лидеров в сложной ситуации. "Вместо того чтобы быть на передовой, они выжидают и молчат", - заявил эксперт, подчеркнув, что без лидеров команде будет сложно добиться результата.

Таблица успешных выступлений ХК Салават Юлаев в 2025 году

Дата Соперник Счёт Место проведения 20.01.2025 Авангард 4:0 Уфа 29.01.2025 Авангард 4:2 Омск 25.02.2025 Лада 3:2 Уфа-Арена, Уфа 02.03.2025 Адмирал 6:3 Владивосток 04.03.2025 Амур 3:1 Хабаровск 06.03.2025 Амур 2:1 ОТ Хабаровск 15.03.2025 Динамо Мн 4:3 Б Уфа 18.03.2025 Автомобилист 4:1 Екатеринбург 20.03.2025 Сибирь 3:1 Новосибирск 22.03.2025 Барыс 4:1 Астана

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК "Салават Юлаев"