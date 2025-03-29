«Без ярких лидеров победы не видать»: чемпион КХЛ проанализировал игру «Салавата Юлаева» и «Сибири»
10:48, 29 мар 2025
Новосибирская "Сибирь" потерпела сокрушительное поражение от уфимского "Салавата Юлаева" в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 0:7 в пользу гостей. Об этом сообщают спортивные обозреватели.
Алексей Потапов, дважды поднимавший над головой Кубок Гагарина, поделился своим мнением о ситуации в стане новосибирцев. Экс-хоккеист отметил, что команда подошла к плей-офф не в лучшей форме. Он провел параллель со своим опытом в "Авангарде", когда после разгромного поражения 1:8 от "Металлурга" команда сумела собраться и выиграть серию.
Однако в случае с "Сибирью" Потапов не видит оснований для оптимизма. "Не за что зацепиться", - отметил он, указывая на отсутствие ярких моментов в игре новосибирцев.
Особую критику вызвала игра легионеров "Сибири". По мнению Потапова, именно они должны были взять на себя роль лидеров в сложной ситуации. "Вместо того чтобы быть на передовой, они выжидают и молчат", - заявил эксперт, подчеркнув, что без лидеров команде будет сложно добиться результата.
Таблица успешных выступлений ХК Салават Юлаев в 2025 году
|Дата
|Соперник
|Счёт
|Место проведения
|20.01.2025
|Авангард
|4:0
|Уфа
|29.01.2025
|Авангард
|4:2
|Омск
|25.02.2025
|Лада
|3:2
|Уфа-Арена, Уфа
|02.03.2025
|Адмирал
|6:3
|Владивосток
|04.03.2025
|Амур
|3:1
|Хабаровск
|06.03.2025
|Амур
|2:1 ОТ
|Хабаровск
|15.03.2025
|Динамо Мн
|4:3 Б
|Уфа
|18.03.2025
|Автомобилист
|4:1
|Екатеринбург
|20.03.2025
|Сибирь
|3:1
|Новосибирск
|22.03.2025
|Барыс
|4:1
|Астана
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