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«Сибирь» осталась без основного вратаря перед решающим матчем с «Салаватом Юлаевым»

«Сибирь» осталась без основного вратаря перед решающим матчем с «Салаватом Юлаевым»

09:29, 02 апр 2025

Хоккейная команда «Сибирь» оказалась в непростой ситуации перед продолжением серии Кубка Гагарина. Основной вратарь новосибирского клуба Антон Красоткин выбыл из состава из-за травмы. Об этом сообщили представители клуба, уточнив, что игрок не сможет выйти на лед в ближайших матчах, а сроки его восстановления пока не определены.

В первом раунде плей-офф «Сибирь» сражается с уфимским «Салаватом Юлаевым». На данный момент команда проиграла две из трех встреч, хотя в третьем матче смогла одержать первую в серии победу. В стартовом матче Красоткин отразил 12 бросков еще в первом периоде, но потом был заменён Денисом Костиным, который не пропустил ни одной шайбы и сделал 24 сейва.

Четвёртая игра серии запланирована в Новосибирске на 2 апреля, а затем команды вновь встретятся в Уфе.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев ХК Сибирь
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