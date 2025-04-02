«Сибирь» обыграла «Салават Юлаев» со счетом 2:1 в матче плей-офф КХЛ

20:05, 02 апр 2025

Уфимский «Салават Юлаев» потерпел поражение от новосибирской «Сибири» в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина КХЛ. Встреча на льду сибиряков завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Подопечные Виктора Козлова начали матч с двух удалений, но сумели выстоять в меньшинстве. Затем уфимцы перехватили игровое преимущество. Первый период завершился без забитых шайб.

Во втором периоде новосибирцы вышли вперед благодаря точному броску Павла Гоголева. Ситуация для гостей усложнилась на 35-й минуте, когда Тэйлор Бек реализовал большинство «5 на 3», удвоив преимущество хозяев.

В заключительной трети матча «Салават» бросился спасать игру. Усилия гостей принесли результат лишь в концовке — Саша Хмелевский сократил отставание, но на большее уфимцам времени не хватило.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК "Салават Юлаев"