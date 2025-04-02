Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Спорт в Башкирии »
logtype

«Сибирь» обыграла «Салават Юлаев» со счетом 2:1 в матче плей-офф КХЛ

«Сибирь» обыграла «Салават Юлаев» со счетом 2:1 в матче плей-офф КХЛ

20:05, 02 апр 2025

Уфимский «Салават Юлаев» потерпел поражение от новосибирской «Сибири» в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина КХЛ. Встреча на льду сибиряков завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Подопечные Виктора Козлова начали матч с двух удалений, но сумели выстоять в меньшинстве. Затем уфимцы перехватили игровое преимущество. Первый период завершился без забитых шайб.

Во втором периоде новосибирцы вышли вперед благодаря точному броску Павла Гоголева. Ситуация для гостей усложнилась на 35-й минуте, когда Тэйлор Бек реализовал большинство «5 на 3», удвоив преимущество хозяев.

В заключительной трети матча «Салават» бросился спасать игру. Усилия гостей принесли результат лишь в концовке — Саша Хмелевский сократил отставание, но на большее уфимцам времени не хватило.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

«Сибирь» осталась без основного вратаря перед решающим матчем с «Салаватом Юлаевым»

Читайте также:

«Сибирь» осталась без основного вратаря перед решающим матчем с «Салаватом Юлаевым»
Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев ХК Сибирь
Читайте также

«Сибирь» разгромила «Салават Юлаев» в Уфе со счётом 4:1
Спорт в Башкирии
«Сибирь» разгромила «Салават Юлаев» в Уфе со счётом 4:1
Рекорд Мозякина пал: Ливо забил 49-ю шайбу в сезоне
Спорт в Башкирии
Рекорд Мозякина пал: Ливо забил 49-ю шайбу в сезоне
«Салават Юлаев» уступил «Ак Барсу» в Казани
Спорт в Башкирии
«Салават Юлаев» уступил «Ак Барсу» в Казани
«Салават Юлаев» растерял преимущество в две шайбы в матче с «Авангардом»
Спорт в Башкирии
«Салават Юлаев» растерял преимущество в две шайбы в матче с «Авангардом»


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok