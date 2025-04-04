Министр спорта Башкирии: «Салават Юлаев» получил все условия для побед

21:09, 04 апр 2025

Министр спорта Башкирии Руслан Хабибов заявил, что хоккейному клубу «Салават Юлаев» созданы полноценные условия для достижения высоких спортивных результатов. По информации главы спортивного ведомства республики, это стало возможным благодаря поддержке компании «Роснефть».

Хабибов подчеркнул, что уфимская команда не случайно считается одним из лидеров КХЛ. Клуб демонстрирует стабильность, о чем свидетельствуют 16 выходов в плей-офф лиги. В текущем сезоне «Салават Юлаев» финишировал на втором месте в Восточной конференции и занял третью строчку в общем рейтинге среди всех 23 команд-участниц чемпионата.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК "Салават Юлаев"