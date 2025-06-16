В Башкирии проведет турнир памяти легенды ледового спидвея Николая Красникова

16:13, 16 июн 2025

В Башкортостане организуют соревнования в честь погибшего в автокатастрофе мотогонщика Николая Красникова, сообщил министр спорта республики Руслан Хабибов.

Глава спортивного ведомства региона объявил о планах посвятить турнир по ледовому спидвею памяти выдающегося спортсмена. Хабибов отметил намерение властей сохранить память о титулованном атлете в сердцах людей. Министр подчеркнул заслуги Красникова как чемпиона различного уровня и наставника молодых гонщиков. Среди его учеников - Дмитрий Колтаков, завоевавший серебро на личном первенстве планеты в 2013-м.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Центр технических видов спорта им. Г. Кадырова