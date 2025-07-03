В Уфе одобрили проект крупного спортивного комплекса в Затоне

21:58, 03 июл 2025

В столице Башкирии получил зеленый свет крупный спортивный проект. Госэкспертиза утвердила строительство легкоатлетического манежа и училища олимпийского резерва в районе Затон-Восточный, сообщает Минстрой республики.

Новый объект займет территорию около 25 гектаров между улицами Сергея Михалева, Михаила Зайцева и проспектом Дружбы Народов. Комплекс включит манеж площадью 11 тысяч квадратных метров и учебный корпус на 8 тысяч квадратов, рассчитанный на 350 студентов. Дополнительно предусмотрены гостиница на 190 мест, общежитие на 160 человек и столовая.

Реализация проекта запланирована на 2025-2028 годы за счет республиканского и федерального бюджетов, а также частных инвестиций. На проектирование потратили 88 миллионов рублей.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: минстрой РБ