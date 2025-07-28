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Хоккеистка сборной России рассказала о депрессии после неудачи в Бостоне

Хоккеистка сборной России рассказала о депрессии после неудачи в Бостоне

11:10, 28 июл 2025

Нападающая женского хоккейного клуба «Агидель» из Уфы и российской национальной команды Илона Маркова опубликовала эмоциональное видеообращение. 23-летняя спортсменка рассказала о психологических проблемах, которые испытывает с декабря.

В слезах хоккеистка поделилась, что находится в нестабильном психологическом состоянии после возвращения из Бостона, где потерпела неудачу. Маркова призналась, что ежедневно слышит критику от хоккейных экспертов о недостатке таланта, что серьезно влияет на ее самооценку. При этом спортсменка подчеркнула, что продолжает усердно тренироваться и не хочет вызывать сочувствие. Игрок выступает за уфимскую команду с 2018 года и за это время четырежды становилась обладательницей Кубка Женской хоккейной лиги.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Соцсети Илоны Марковой
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