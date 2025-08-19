Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфе умер легенда башкирского хоккея Константин Полозов

22:13, 19 авг 2025

В Уфе после продолжительной болезни скончался хоккеист и тренер Константин Полозов. Он был воспитанником уфимской хоккейной школы и одним из ключевых игроков «Салавата Юлаева» на протяжении 15 сезонов, сообщили в пресс-службе клуба.

Полозов начал играть за основную команду в 1983 году и в том же сезоне выиграл золото на юношеских чемпионатах Европы и СССР. За время карьеры в уфимском клубе, с 1982 по 1998 год, он забросил 173 шайбы. Вместе с командой он трижды становился призером чемпионата России и завоевывал трофей Международной федерации хоккея.

После завершения игровой карьеры в 2009 году Константин Полозов стал тренером. Он работал с молодежными и взрослыми командами системы «Салавата Юлаева»: руководил нефтекамским «Батыром», «Торосом» и уфимским «Толпаром». С 2019 года тренировал юниоров в «Торос-ЮХЛ».

«Он был отличным хоккеистом, замечательным наставником и товарищем. Полозов подготовил множество талантливых игроков», — вспоминает бывший хоккеист «Салавата Юлаева» Андрей Кузнецов, который играл с ним в одном звене и работал под его руководством.

