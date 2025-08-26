Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Спорт в Башкирии »
logtype

«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» со счетом 5:2 на турнире в Магнитогорске

«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» со счетом 5:2 на турнире в Магнитогорске

22:18, 26 авг 2025

Уфимский «Салават Юлаев» одержал уверенную победу над магнитогорским «Металлургом» на предсезонном турнире памяти Ивана Ромазана. Матч завершился со счетом 5:2 в пользу башкирской команды.

Победу уфимцам принесли точные броски Максима Кузнецова, Александра Жаровского и Егора Сучкова. Нападающий Илья Федотов оформил дубль, забросив две шайбы в ворота соперника.

У хозяев льда голами отметились Сергей Толчинский и Люк Джонсон.

Следующий матч на турнире «Салават Юлаев» проведет уже завтра, 27 августа. Команда встретится с казахстанским «Барысом».

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Сотрудникам «Салавата Юлаева» грозит уголовное дело

Читайте также:

Сотрудникам «Салавата Юлаева» грозит уголовное дело
Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев
Читайте также

«Сибирь» обыграла «Салават Юлаев» со счетом 2:1 в матче плей-офф КХЛ
Спорт в Башкирии
«Сибирь» обыграла «Салават Юлаев» со счетом 2:1 в матче плей-офф КХЛ
Рекорд Мозякина пал: Ливо забил 49-ю шайбу в сезоне
Спорт в Башкирии
Рекорд Мозякина пал: Ливо забил 49-ю шайбу в сезоне
«Салават Юлаев» растерял преимущество в две шайбы в матче с «Авангардом»
Спорт в Башкирии
«Салават Юлаев» растерял преимущество в две шайбы в матче с «Авангардом»
«Салават Юлаев» уступил «Ак Барсу» в Казани
Спорт в Башкирии
«Салават Юлаев» уступил «Ак Барсу» в Казани


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен