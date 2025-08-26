«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» со счетом 5:2 на турнире в Магнитогорске

22:18, 26 авг 2025

Уфимский «Салават Юлаев» одержал уверенную победу над магнитогорским «Металлургом» на предсезонном турнире памяти Ивана Ромазана. Матч завершился со счетом 5:2 в пользу башкирской команды.

Победу уфимцам принесли точные броски Максима Кузнецова, Александра Жаровского и Егора Сучкова. Нападающий Илья Федотов оформил дубль, забросив две шайбы в ворота соперника.

У хозяев льда голами отметились Сергей Толчинский и Люк Джонсон.

Следующий матч на турнире «Салават Юлаев» проведет уже завтра, 27 августа. Команда встретится с казахстанским «Барысом».

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК "Салават Юлаев"