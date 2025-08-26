Федотов забил первый гол за «Салават Юлаев» и помог команде обыграть «Металлург»
23:21, 26 авг 2025
Нападающий Илья Федотов забросил свою первую шайбу за «Салават Юлаев». Это случилось на предсезонном Мемориале Ромазана в матче против магнитогорского «Металлурга», который уфимцы выиграли со счётом 5:2.
После игры Федотов рассказал, что быстро освоился в команде. По его словам, партнёры во всём помогают, поэтому адаптация прошла легко.
Победу над «Металлургом» форвард считает важной для уверенности команды. Он отметил, что «Салават Юлаев» сыграл именно так, как требует тренерский штаб, и показал хоккей, который отрабатывает на тренировках.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Читайте также
Спорт в Башкирии
«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» со счетом 5:2 на турнире в Магнитогорске
Спорт в Башкирии
Ливо рассказал о рекордной шайбе в ворота «Барыса» и мыслях о плей-офф
Спорт в Башкирии
Пять шайб в ворота красно-белых: „Салават“ не оставил шансов москвичам
Спорт в Башкирии
Джош Ливо: «После ЦСКА нам была нужна такая победа над ’Спартаком’»