Федотов забил первый гол за «Салават Юлаев» и помог команде обыграть «Металлург»

23:21, 26 авг 2025

Нападающий Илья Федотов забросил свою первую шайбу за «Салават Юлаев». Это случилось на предсезонном Мемориале Ромазана в матче против магнитогорского «Металлурга», который уфимцы выиграли со счётом 5:2.

После игры Федотов рассказал, что быстро освоился в команде. По его словам, партнёры во всём помогают, поэтому адаптация прошла легко.

Победу над «Металлургом» форвард считает важной для уверенности команды. Он отметил, что «Салават Юлаев» сыграл именно так, как требует тренерский штаб, и показал хоккей, который отрабатывает на тренировках.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК "Салават Юлаев"