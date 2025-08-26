Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Спорт в Башкирии »
logtype

Федотов забил первый гол за «Салават Юлаев» и помог команде обыграть «Металлург»

Федотов забил первый гол за «Салават Юлаев» и помог команде обыграть «Металлург»

23:21, 26 авг 2025

Нападающий Илья Федотов забросил свою первую шайбу за «Салават Юлаев». Это случилось на предсезонном Мемориале Ромазана в матче против магнитогорского «Металлурга», который уфимцы выиграли со счётом 5:2.

После игры Федотов рассказал, что быстро освоился в команде. По его словам, партнёры во всём помогают, поэтому адаптация прошла легко.

Победу над «Металлургом» форвард считает важной для уверенности команды. Он отметил, что «Салават Юлаев» сыграл именно так, как требует тренерский штаб, и показал хоккей, который отрабатывает на тренировках.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» со счетом 5:2 на турнире в Магнитогорске

Читайте также:

«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» со счетом 5:2 на турнире в Магнитогорске
Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев
Читайте также

«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» со счетом 5:2 на турнире в Магнитогорске
Спорт в Башкирии
«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» со счетом 5:2 на турнире в Магнитогорске
Ливо рассказал о рекордной шайбе в ворота «Барыса» и мыслях о плей-офф
Спорт в Башкирии
Ливо рассказал о рекордной шайбе в ворота «Барыса» и мыслях о плей-офф
Пять шайб в ворота красно-белых: „Салават“ не оставил шансов москвичам
Спорт в Башкирии
Пять шайб в ворота красно-белых: „Салават“ не оставил шансов москвичам
Джош Ливо: «После ЦСКА нам была нужна такая победа над ’Спартаком’»
Спорт в Башкирии
Джош Ливо: «После ЦСКА нам была нужна такая победа над ’Спартаком’»


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен