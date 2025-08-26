Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Спорт в Башкирии »
logtype

Разин раскритиковал игру «Металлурга» после разгрома от «Салавата Юлаева»

Разин раскритиковал игру «Металлурга» после разгрома от «Салавата Юлаева»

23:27, 26 авг 2025

Магнитогорский «Металлург» крупно проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» со счетом 2:5 на домашнем турнире памяти Ромазана. Главный тренер Андрей Разин признал результат неприятным для команды и болельщиков, но увидел в нем пользу перед стартом нового сезона.

По словам Разина, это поражение поможет игрокам трезво оценить свою форму.

«Сбили корону, это нас встряхнет и поможет сделать правильные выводы», — заявил тренер изданию Горобзор.

Он считает, что такая встряска заставит команду усерднее работать над ошибками.

Отдельно наставник раскритиковал игру в большинстве. Он остался недоволен тем, что спецбригада с участием Ткачева не смогла забросить ни одной шайбы.

Проблемы с реализацией моментов Разин объяснил двумя причинами: высокой физической нагрузкой на хоккеистов в предсезонный период и неидеальным качеством льда на арене.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Федотов забил первый гол за «Салават Юлаев» и помог команде обыграть «Металлург»

Читайте также:

Федотов забил первый гол за «Салават Юлаев» и помог команде обыграть «Металлург»
Автор: Семен Подгорный
Фото: rutube
Теги: ХК Салават Юлаев
Читайте также

«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» со счетом 5:2 на турнире в Магнитогорске
Спорт в Башкирии
«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» со счетом 5:2 на турнире в Магнитогорске
«Как дети теряли шайбу»: Разин о победе «Металлурга» над «Салаватом Юлаевым»
Спорт в Башкирии
«Как дети теряли шайбу»: Разин о победе «Металлурга» над «Салаватом Юлаевым»
Тренер Козлов раскрыл секрет победы «Салавата Юлаева» над «Спартаком»
Спорт в Башкирии
Тренер Козлов раскрыл секрет победы «Салавата Юлаева» над «Спартаком»
Неожиданно: главный тренер «Салавата Юлаева» оказался удивлен действиями хоккеиста
---
Неожиданно: главный тренер «Салавата Юлаева» оказался удивлен действиями хоккеиста


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен