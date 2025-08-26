Разин раскритиковал игру «Металлурга» после разгрома от «Салавата Юлаева»
23:27, 26 авг 2025
Магнитогорский «Металлург» крупно проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» со счетом 2:5 на домашнем турнире памяти Ромазана. Главный тренер Андрей Разин признал результат неприятным для команды и болельщиков, но увидел в нем пользу перед стартом нового сезона.
По словам Разина, это поражение поможет игрокам трезво оценить свою форму.
Он считает, что такая встряска заставит команду усерднее работать над ошибками.
Отдельно наставник раскритиковал игру в большинстве. Он остался недоволен тем, что спецбригада с участием Ткачева не смогла забросить ни одной шайбы.
Проблемы с реализацией моментов Разин объяснил двумя причинами: высокой физической нагрузкой на хоккеистов в предсезонный период и неидеальным качеством льда на арене.
