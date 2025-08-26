Разин раскритиковал игру «Металлурга» после разгрома от «Салавата Юлаева»

23:27, 26 авг 2025

Магнитогорский «Металлург» крупно проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» со счетом 2:5 на домашнем турнире памяти Ромазана. Главный тренер Андрей Разин признал результат неприятным для команды и болельщиков, но увидел в нем пользу перед стартом нового сезона.

По словам Разина, это поражение поможет игрокам трезво оценить свою форму.

«Сбили корону, это нас встряхнет и поможет сделать правильные выводы», — заявил тренер изданию Горобзор.

Он считает, что такая встряска заставит команду усерднее работать над ошибками.

Отдельно наставник раскритиковал игру в большинстве. Он остался недоволен тем, что спецбригада с участием Ткачева не смогла забросить ни одной шайбы.

Проблемы с реализацией моментов Разин объяснил двумя причинами: высокой физической нагрузкой на хоккеистов в предсезонный период и неидеальным качеством льда на арене.

Автор: Семен Подгорный

Фото: rutube