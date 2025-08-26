Козлов высказался о победе над «Металлургом» и статусе основного вратаря

23:33, 26 авг 2025

«Салават Юлаев» уверенно победил «Металлург» со счетом 5:2 на предсезонном турнире памяти Ромазана. После матча главный тренер Виктор Козлов рассказал изданию Горобзор о состоянии команды и прояснил ситуацию с вратарями.

По словам Козлова, команда провела «целостный матч в обороне и атаке». Он отметил высокий темп игры и хорошую реализацию моментов. Успешную концовку встречи тренер объяснил мастерством хоккеистов.

В матче не участвовали пять игроков, включая травмированного Владислава Ефремова.

Главный вопрос, который волновал болельщиков — кто будет первым номером в сезоне. Козлов ответил прямо: несмотря на успешную игру Семёна Вязового в плей-офф, основным вратарем остается Александр Самонов.

«Вера [в Самонова] не уходила», — подчеркнул тренер.

Козлов добавил, что вся команда настроена на работу. У каждого игрока есть мотивация и возможность доказать свою ценность на льду.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК "Салават Юлаев"