Илья Федотов: «Салавату» не хватило эмоций, а в овертайме ошиблись на смене

Нападающий «Салавата Юлаева» Илья Федотов объяснил поражение от «Барыса» (3:4 ОТ) на Мемориале Ромазана двумя причинами: эмоциональной усталостью и ошибкой в овертайме.

По словам хоккеиста, после тяжелого матча с «Металлургом» у команды могло не хватить эмоций на игру с «Барысом». Несмотря на это, уфимцы смогли проявить характер и сравнять счет в третьем периоде. Однако решающую шайбу команда пропустила в овертайме из-за ошибки при пересменке.

Федотов также оценил состояние команды и свою игру. Он заверил, что «Салават Юлаев» не стал слабее за межсезонье и кардинальных изменений в составе не было. Сам форвард рассказал, что быстро адаптировался в Уфе и доволен, что ему удается помогать команде голами и передачами.

