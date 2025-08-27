Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Спорт в Башкирии »
logtype

Тренер «Барыса» Кравец: побеждать «Салавату» мешают командный дух и новички соперника

Тренер «Барыса» Кравец: побеждать «Салавату» мешают командный дух и новички соперника

21:53, 27 авг 2025

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец рассказал, как его команда смогла обыграть «Салават Юлаев» со счетом 4:3 на Мемориале Ромазана. По его словам, успех принесли новички и новый настрой в коллективе.

Ключевую роль сыграл новичок Майкл Веккьоне. Он с первой же тренировки влился в команду, показав агрессивную и мастеровитую игру. Кравец отметил, что такие хоккеисты «вдыхают жизнь» в коллектив.

Но дело не только в одном игроке. Тренер подчеркнул, что в «Барысе» изменилась атмосфера: появились командный дух, желание бороться и высокая работоспособность. Теперь хоккеисты нацелены на результат в каждом матче, даже в предсезонном, где тренеры часто экспериментируют с составом.

Победы помогают команде обрести уверенность и понять, за счет чего можно добиваться успеха. Кравец добавил, что «Барыс» научился тактически перестраиваться под разных соперников.

«Сегодня на лед вышли хоккеисты, способные изменить игру клуба», — подытожил тренер.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Илья Федотов: «Салавату» не хватило эмоций, а в овертайме ошиблись на смене

Читайте также:

Илья Федотов: «Салавату» не хватило эмоций, а в овертайме ошиблись на смене
Автор: Семен Подгорный
Теги: ХК Салават Юлаев
Читайте также

Козлов высказался о победе над «Металлургом» и статусе основного вратаря
Спорт в Башкирии
Козлов высказался о победе над «Металлургом» и статусе основного вратаря
Федотов забил первый гол за «Салават Юлаев» и помог команде обыграть «Металлург»
Спорт в Башкирии
Федотов забил первый гол за «Салават Юлаев» и помог команде обыграть «Металлург»
Виктор Козлов - о победе над «Барысом» и достижении Ливо
Спорт в Башкирии
Виктор Козлов - о победе над «Барысом» и достижении Ливо
Тренер Козлов раскрыл секрет победы «Салавата Юлаева» над «Спартаком»
Спорт в Башкирии
Тренер Козлов раскрыл секрет победы «Салавата Юлаева» над «Спартаком»


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен