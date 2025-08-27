Тренер «Барыса» Кравец: побеждать «Салавату» мешают командный дух и новички соперника

21:53, 27 авг 2025

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец рассказал, как его команда смогла обыграть «Салават Юлаев» со счетом 4:3 на Мемориале Ромазана. По его словам, успех принесли новички и новый настрой в коллективе.

Ключевую роль сыграл новичок Майкл Веккьоне. Он с первой же тренировки влился в команду, показав агрессивную и мастеровитую игру. Кравец отметил, что такие хоккеисты «вдыхают жизнь» в коллектив.

Но дело не только в одном игроке. Тренер подчеркнул, что в «Барысе» изменилась атмосфера: появились командный дух, желание бороться и высокая работоспособность. Теперь хоккеисты нацелены на результат в каждом матче, даже в предсезонном, где тренеры часто экспериментируют с составом.

Победы помогают команде обрести уверенность и понять, за счет чего можно добиваться успеха. Кравец добавил, что «Барыс» научился тактически перестраиваться под разных соперников.

«Сегодня на лед вышли хоккеисты, способные изменить игру клуба», — подытожил тренер.

Автор: Семен Подгорный