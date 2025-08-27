Виктор Козлов объяснил почему «Салават Юлаев» проиграл «Барысу»

21:59, 27 авг 2025

На предсезонном турнире «Мемориал Ромазана» уфимский «Салават Юлаев» уступил «Барысу» со счетом 3:4 в овертайме. Главный тренер Виктор Козлов объяснил результат усталостью, но отметил сильные стороны в игре команды.

По словам тренера, на результат повлиял плотный график: команда проводила второй матч за два дня. Накануне была эмоционально тяжёлая игра с «Металлургом». Несмотря на это, Козлов считает, что хоккеисты смогли найти в себе силы и показать нужный настрой.

Тренер похвалил команду за игру в третьем периоде и особенно отметил реализацию большинства — уфимцы трижды забросили, имея на льду численное преимущество.

Изменения в составе на игру Козлов объяснил плановой ротацией. Тренерский штаб дал возможность отдохнуть некоторым хоккеистам перед следующими матчами.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК "Салават Юлаев"