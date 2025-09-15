«Салават Юлаев» снова проиграл «Автомобилисту»

21:55, 15 сен 2025

Уфимский клуб уступил в выездном матче КХЛ со счётом 2:4. Это второе поражение подряд от команды из Екатеринбурга и третье в четырёх стартовых играх сезона.

За «Автомобилист» шайбы забросили Брукс Мэйсек, оформивший дубль, а также Александр Шаров и Данил Романцев. У «Салавата Юлаева» обе шайбы на счету Данила Алалыкина.

Для уральского клуба эта победа стала третьей в четырёх матчах. «Салават Юлаев» пока одержал лишь одну победу на старте чемпионата.

Следующий матч команда проведёт 17 сентября против омского «Авангарда».

Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК "Салават Юлаев"