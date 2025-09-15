Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Спорт в Башкирии »
logtype

«Салават Юлаев» снова проиграл «Автомобилисту»

«Салават Юлаев» снова проиграл «Автомобилисту»

21:55, 15 сен 2025

Уфимский клуб уступил в выездном матче КХЛ со счётом 2:4. Это второе поражение подряд от команды из Екатеринбурга и третье в четырёх стартовых играх сезона.

За «Автомобилист» шайбы забросили Брукс Мэйсек, оформивший дубль, а также Александр Шаров и Данил Романцев. У «Салавата Юлаева» обе шайбы на счету Данила Алалыкина.

Для уральского клуба эта победа стала третьей в четырёх матчах. «Салават Юлаев» пока одержал лишь одну победу на старте чемпионата.

Следующий матч команда проведёт 17 сентября против омского «Авангарда».

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев
Читайте также

«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» со счетом 5:2 на турнире в Магнитогорске
Спорт в Башкирии
«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» со счетом 5:2 на турнире в Магнитогорске
Джош Ливо: «После ЦСКА нам была нужна такая победа над ’Спартаком’»
Спорт в Башкирии
Джош Ливо: «После ЦСКА нам была нужна такая победа над ’Спартаком’»
«Салават Юлаев» сразится с «Авангардом» в решающем выезде
Спорт в Башкирии
«Салават Юлаев» сразится с «Авангардом» в решающем выезде
Неожиданно: главный тренер «Салавата Юлаева» оказался удивлен действиями хоккеиста
---
Неожиданно: главный тренер «Салавата Юлаева» оказался удивлен действиями хоккеиста


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен