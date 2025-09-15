«Салават Юлаев» снова проиграл «Автомобилисту»
21:55, 15 сен 2025
Уфимский клуб уступил в выездном матче КХЛ со счётом 2:4. Это второе поражение подряд от команды из Екатеринбурга и третье в четырёх стартовых играх сезона.
За «Автомобилист» шайбы забросили Брукс Мэйсек, оформивший дубль, а также Александр Шаров и Данил Романцев. У «Салавата Юлаева» обе шайбы на счету Данила Алалыкина.
Для уральского клуба эта победа стала третьей в четырёх матчах. «Салават Юлаев» пока одержал лишь одну победу на старте чемпионата.
Следующий матч команда проведёт 17 сентября против омского «Авангарда».
Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Неожиданно: главный тренер «Салавата Юлаева» оказался удивлен действиями хоккеиста