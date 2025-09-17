«Салават Юлаев» проиграл третий матч подряд
21:12, 17 сен 2025
Уфимский «Салават Юлаев» уступил омскому «Авангарду» со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Это поражение стало для команды третьим подряд и опустило ее на последнюю строчку в турнирной таблице Восточной конференции.
Основное время матча завершилось вничью 2:2. В составе уфимцев шайбы забросили Александр Черный и Максим Кузнецов. У «Авангарда» отличились Артем Блажиевский и Дмитрий Рашевский. Победу омичам принес гол Константина Окулова в овертайме.
Для «Авангарда» эта победа стала четвертой подряд. Команда набрала восемь очков и теперь возглавляет Восточную конференцию.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
