«Салават Юлаев» проиграл третий матч подряд

21:12, 17 сен 2025

Уфимский «Салават Юлаев» уступил омскому «Авангарду» со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Это поражение стало для команды третьим подряд и опустило ее на последнюю строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

Основное время матча завершилось вничью 2:2. В составе уфимцев шайбы забросили Александр Черный и Максим Кузнецов. У «Авангарда» отличились Артем Блажиевский и Дмитрий Рашевский. Победу омичам принес гол Константина Окулова в овертайме.

Для «Авангарда» эта победа стала четвертой подряд. Команда набрала восемь очков и теперь возглавляет Восточную конференцию.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев
